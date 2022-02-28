Группа школьников избила 11-летнего мальчика во 2-м Рабфаковском переулке

Сотрудники полиции Невского района начали проверку по факту травм, которые пятиклассник получил в результате конфликта с шестиклассниками. Мальчика госпитализировали.

Инцидент произошел 27 февраля у одного из домов во 2-м Рабфаковском переулке. Школьника доставили в больницу в состоянии средней тяжести. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и ушибленную рану левого нижнего века.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, шестиклассники напали на 11-летнего ребенка возле его собственного дома.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подростки избили охранника и похитили товары из магазина на Солидарности, угрожая ножом. С места происшествия изъяли записи с камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.