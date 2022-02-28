Таксист переехал охранника, чтобы не оплачивать эвакуацию на штрафстоянке в Петербурге

В Красногвардейском районе задержали таксиста, который сбил охранника на штрафстоянке ГИБДД.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в субботу на штрафстоянке на Салтыковской дороге, 22. Между охранником и таксистом на «Фольксвагене Поло» произошел конфликт, поскольку последний не хотел оплачивать эвакуацию своего автомобиля. Иномарка была отвезена на штрафстоянку за неправильную парковку.

В результате таксист переехал на охранника и скрылся. Пострадавшему 37-летнему мужчине пришлось обратиться в травмпункт с закрытым переломом лодыжки правой голени и повреждением связок правого колена.

Вскоре водитель такси самостоятельно вернулся на место ДТП. Мужчину доставили в отдел полиции, где в отношении него оформили административный протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что группа школьников избила 11-летнего мальчика во 2-м Рабфаковском переулке.