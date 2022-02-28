Россиян освободили от штрафов за просрочки по кредитам

Россиян освободили от штрафов за просрочки по кредитам
В настоящий момент не понятно, как клиенту банка доказать, что у него ухудшилось финансовое положение. Фото: pixabay

Центральный банк России рекомендовал финансовым учреждениям не назначать пени и штрафы по кредитам заемщикам в период санкций.

Банк РФ сообщил о мерах поддержки для заемщиков. Так, если их финансовое положение ухудшилось после 18 февраля, ему не следует назначать пенни и штрафы.

Кроме того, как сообщили на сайте регулятора, финансовым организациям разрешено не ухудшать оценки качества и не создавать дополнительные резервы по ряду кредитов. Данная мера также касается тех, по кому «ударили» санкции.

Нововведения будут действовать до 31 декабря текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%.

Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.

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