Трейдер Звездин: курс доллара может взлететь до 150 рублей

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин спрогнозировал рост курса доллара к российской валюте до 150 рублей.

Специалист заявил в беседе с «Известиями», что курс доллара может подскочить до 150 рублей, если в самое ближайшее время Россия не найдет способа избавиться от санкционного давления и ситуация на Украине не разрешится.

По словам Звездина, ситуация сейчас меняется очень быстро, и точный прогноз нельзя сделать даже на предстоящие несколько недель.

«Поэтому пока ориентир на 150, дальше все будет зависеть от мер, которые будет выполнять Центробанк», — отметил эксперт.

Он добавил, что Центробанк делает все возможное, чтобы сдержать курс рубля. На некоторое время курс можно сбить остановкой торгов, распоряжениями корпорациям скидывать валютные резервы и закупать рубли. Но эти меры кратковременны, заключил трейдер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что курс доллара на рынке Forex достиг исторического максимума — 113,5 рубля.