Курс доллара на рынке Forex достиг исторического максимума — 113,5 рубля

Такие показатели были достигнуты впервые в истории. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Такие показатели были достигнуты впервые в истории. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Курс доллара и евро к рублю на валютном рынке Forex достигли исторических максимумов.

По данным агентства Bloomberg, в настоящий момент доллар и евро торгуются примерно на 29% выше уровня закрытия торгов в пятницу — порядка 107,68 рубля и 122,15 рубля соответственно.

В 6:44 было зафиксировано, что курс доллара достиг около 113,5 рубля, а евро — 127 рублей.

До этого во время торгов курс доллара достигал максимума в 117,82 рубля, евро — в 132,88 рубля. Такие показатели были достигнуты впервые в истории.

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