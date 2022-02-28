Курс доллара на рынке Forex достиг исторического максимума — 113,5 рубля

Курс доллара на рынке Forex достиг исторического максимума &#8212; 113,5 рубля
Такие показатели были достигнуты впервые в истории. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Курс доллара и евро к рублю на валютном рынке Forex достигли исторических максимумов.

По данным агентства Bloomberg, в настоящий момент доллар и евро торгуются примерно на 29% выше уровня закрытия торгов в пятницу — порядка 107,68 рубля и 122,15 рубля соответственно.

В 6:44 было зафиксировано, что курс доллара достиг около 113,5 рубля, а евро — 127 рублей.

До этого во время торгов курс доллара достигал максимума в 117,82 рубля, евро — в 132,88 рубля. Такие показатели были достигнуты впервые в истории.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что что значит для России отключение от системы SWIFT. Россия приняла ряд мер по защите российских банков и клиентов от санкций со стороны Соединенных Штатов и Европы, направленных на подрыв российской финансовой платежной системы.

курс доллара курс евро падение рубля


 

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