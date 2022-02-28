Российско-украинские переговоры начались в Белоруссии

Российско-украинские переговоры начались в Белоруссии
Переговоры Украины и России начались. Фото: Pixabay

Переговоры России и Украины начались на территории Белоруссии.

Российскую сторону на переговорах представляют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. Об этом сообщает РИА Новости.

В составе украинской делегации на встречу прибыли глава Минобороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

На переговорах также присутствует глава белорусского МИД Владимир Макей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Мединский заявил, что российская делегация провела бессонную ночь в ожидании переговоров с Украиной.

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