Мединский: российская делегация не спала всю ночь перед переговорами с Украиной

Мединский: российская делегация не спала всю ночь перед переговорами с Украиной
По словам Мединского, представители РФ не спали всю ночь перед переговорами с украинской стороной. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что российская делегация провела бессонную ночь в ожидании переговоров с Украиной.

По словам Мединского, представители РФ не спали всю ночь перед переговорами с украинской стороной. Он отметил, что время прибытия делегации Украины неоднократно переносилось в течение ночи.

«Не спали всю ночь, но, к сожалению, у них очень сложная логистика», — приводит слова Мединского РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что украинская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с РФ. Ожидается, что встреча делегаций Украины и России начнется в понедельник утром, 28 февраля. В МИД Белоруссии сообщили, что площадка для переговоров РФ и Украины подготовлена, ожидается прибытие сторон.

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