Украинская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с РФ

Делегация Украины, выехавшая на переговоры с российской стороной, уже прибыла на территорию Белоруссии.
Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, представители Украины уже подъезжают к месту переговоров. Ожидается, что встреча делегаций Украины и России начнется в понедельник утром, 28 февраля.
По данным РИА Новости, российская делегация уже на месте, ждет украинскую сторону.
В МИД Белоруссии сообщили, что площадка для переговоров РФ и Украины подготовлена, ожидается прибытие сторон.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что политолог Воскресенский рассказал, что переговоры России и Украины пройдут утром 28 февраля. Политолог отметил, что в состав украинской делегации вошел руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.