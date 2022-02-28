Украинская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с РФ

Украинская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с РФ
В МИД Белоруссии сообщили, что площадка для переговоров РФ и Украины подготовлена, ожидается прибытие сторон. Фото: Pixabay

Делегация Украины, выехавшая на переговоры с российской стороной, уже прибыла на территорию Белоруссии.

Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, представители Украины уже подъезжают к месту переговоров. Ожидается, что встреча делегаций Украины и России начнется в понедельник утром, 28 февраля.

По данным РИА Новости, российская делегация уже на месте, ждет украинскую сторону.

В МИД Белоруссии сообщили, что площадка для переговоров РФ и Украины подготовлена, ожидается прибытие сторон.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что политолог Воскресенский рассказал, что переговоры России и Украины пройдут утром 28 февраля. Политолог отметил, что в состав украинской делегации вошел руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

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