Политолог Воскресенский рассказал, что переговоры России и Украины пройдут утром 28 февраля

Политолог Воскресенский рассказал, что переговоры России и Украины пройдут утром 28 февраля
Раскрыта дата переговоров России и Украины в Белоруссии/ Фото: Pixabay

Белорусский политолог Юрий Воскресенский рассказал, что российско-украинские переговоры пройдут утром 28 февраля в резиденции Гомельской области.

По его словам, украинская делегация направляется в Белоруссию, чтобы провести переговоры с российской стороной, сообщает РИА «Новости».

Политолог отметил, что в состав украинской делегации вошел руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

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