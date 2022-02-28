Сроки доставки «Почтой России» увеличатся из-за ограничения полетов

«Почта России» сообщила об увеличении сроков доставки посылок из-за ограничения полетов в Европе.
В пресс-службе «Почты России» заявили, что сейчас отправления на доставку принимаются в обычном режиме. Если будут какие-либо изменения, то клиентов об этом предупредят.
Однако из-за ограничения полетов в странах Евросоюза часть отправлений будет доставляться не воздушным, а наземным транспортом, используя в том числе транзитные схемы доставки. В связи с этим сроки будут увеличены.
Напомним, Евросоюз (ЕС) с понедельника, 28 февраля, полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов.
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