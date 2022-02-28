Сроки доставки «Почтой России» увеличатся из-за ограничения полетов

Сроки доставки &#171;Почтой России&#187; увеличатся из-за ограничения полетов
Сейчас отправления на доставку принимаются в обычном режиме. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

«Почта России» сообщила об увеличении сроков доставки посылок из-за ограничения полетов в Европе.

В пресс-службе «Почты России» заявили, что сейчас отправления на доставку принимаются в обычном режиме. Если будут какие-либо изменения, то клиентов об этом предупредят.

Однако из-за ограничения полетов в странах Евросоюза часть отправлений будет доставляться не воздушным, а наземным транспортом, используя в том числе транзитные схемы доставки. В связи с этим сроки будут увеличены.

Напомним, Евросоюз (ЕС) с понедельника, 28 февраля, полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, как отразится отключение банков от SWIFT на россиянах.

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