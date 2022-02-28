Ипотеке в России грозит исчезновение, а старые договоры могут быть пересмотрены

Ипотеке в России грозит исчезновение, а старые договоры могут быть пересмотрены
Представитель Российской гильдии риелторов считает, что нынешние условия сделают жилищное кредитование невыгодным. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Эксперт рассказал, какими последствиями для ипотечного рынка России грозит новая ставка Центробанка. Финансовый продукт рискует исчезнуть из списка кредитных предложений. Более того, банки могут пересмотреть ранее заключенные договоры.

Олег Самойлов из Российской гильдии риелторов считает, что нынешние условия сделают жилищное кредитование невыгодным. Об этом сообщает URA.ru. Причиной стала нестабильная обстановка в экономике страны.

После известия о том, что регулятор повысил ключевую ставку до прежде небывалых 20 процентов, проценты по кредитам неизбежно изменятся. При сегодняшних параметрах финансовых рынков ипотека перестанет быть доступной для россиян. По крайней мере, брать ее массово точно не станут.

Есть вероятность, что банки задумаются об изменении ранее заключенных договоров. Тогда взлететь может и уже зафиксированная ставка.

По закону старые договоры закрепляют ставку на определенном уровне. И то, если в них не прописано иных пунктов. Однако не исключается издание постановлений, которые внесут коррективы в политику финансового учреждения. И тогда ранее подписанные договоры могут стать недействительными либо исполняться на других условиях.

Также нынешнюю ситуацию на финансовом рынке прокомментировал кандидат экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака. Он отметил, что события последних дней станут губительными для экономики РФ. Эксперт не исключает повторения ситуации 1991 года с колоссальным ростом цен и продуктовым дефицитом.

Кульбака добавил, что Центробанк делает все возможное для стабилизации российской экономики. Регулятор принимает правильные решения. При этом ждать помощи от других стран сегодня не приходится, так как на международной арене Россию воспринимают как агрессора.

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