Роман Абрамович пытается примирить Украину и Россию по просьбе кинопродюсера Роднянского

В вопрос по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной вступил российский бизнесмен Роман Абрамович. По поступившей к нему просьбе он пытается помочь и поспособствовать миру между двумя странами.

Абрамович пытается оказать содействие в достижении мира между Россией и Украиной. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Пресс-секретарь бизнесмена отметил, что после обращения к Абрамовичу украинской стороны он активно пытается помочь.

«Я могу подтвердить, что с Романом Абрамовичем связалась украинская сторона с просьбой помочь в поисках мирного урегулирования, и с тех пор он пытается помочь», — заявил представитель.

Отмечается, что с просьбой помочь в урегулировании конфликта через еврейскую общину к бизнесмену обратился украинский кинопродюсер Александр Роднянский.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что переговоры России и Украины начались на территории Белоруссии сегодня, 28 февраля.