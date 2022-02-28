Роман Абрамович пытается примирить Украину и Россию по просьбе кинопродюсера Роднянского

Роман Абрамович пытается примирить Украину и Россию по просьбе кинопродюсера Роднянского
Роман Абрамович пытается примирить Украину и Россию по просьбе кинопродюсера Роднянского. Фото: Instagram "_roman_abramovich_"

В вопрос по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной вступил российский бизнесмен Роман Абрамович. По поступившей к нему просьбе он пытается помочь и поспособствовать миру между двумя странами.

Абрамович пытается оказать содействие в достижении мира между Россией и Украиной. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Пресс-секретарь бизнесмена отметил, что после обращения к Абрамовичу украинской стороны он активно пытается помочь.

«Я могу подтвердить, что с Романом Абрамовичем связалась украинская сторона с просьбой помочь в поисках мирного урегулирования, и с тех пор он пытается помочь», — заявил представитель.

Отмечается, что с просьбой помочь в урегулировании конфликта через еврейскую общину к бизнесмену обратился украинский кинопродюсер Александр Роднянский.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что переговоры России и Украины начались на территории Белоруссии сегодня, 28 февраля.

Александр Роднянский роман абрамович Россия украина


 

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