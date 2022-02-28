ОКР не согласен с решением Международного олимпийского комитета

ОКР не согласен с решением Международного олимпийского комитета
ОКР не рад с решению Международного олимпийского комитета. Фото: pixabay.com

Олимпийский комитет России озвучил свой ответ довольно оперативно.

Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков. Его комментарий приводит служба информации ОКР.

Напомним, Комитет не согласился с решением Международного олимпийского комитета. МОК желал перенести соревнования с территории Российской Федерации и Белоруссии, а также обязать спортсменов данных стран выступать в нейтральном статусе.

«Комментарий только один — категорически с ними не согласны. Есть Олимпийская хартия и есть многократно озвученная ранее позиция руководства МОК о том, что спортсмены — сердце олимпийского движения, а их права превыше всего, в том числе любой политической тенденциозности», — сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российская фигуристка Камила Валиева опубликовала первый пост в Instagram после скандала на Олимпиаде.

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