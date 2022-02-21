Камила Валиева опубликовала первый пост в Instagram после скандала на Олимпиаде

Камила Валиева опубликовала первый пост в Instagram после скандала на Олимпиаде
Валиева поблагодарила тренеров и всех, кто поддерживал ее. Фото: скриншот Instagram

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала сегодня первый пост в социальной сети Instagram после завершения зимний Олимпийских игр в Пекине. Она выразила благодарность своим тренерам.

«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию – моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича», — написала спортсменка.

Она добавила, что тренеры — абсолютные мастера в своем деле. Помимо проведения тренировок, они также учат преодолевать себя, что помогает не только в спорте, но и в жизни.

Валиева также выразила благодарность, всем кто был рядом в непростой ситуации с обвинениями в использовании допинга. Она сказала спасибо всем, кто писал слова поддержки, кто молился, и кто верил в нее.

«Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира», — написала фигуристка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что CAS заявил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой через лекарства ее дедушки.

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