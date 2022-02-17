CAS заявил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой через лекарства ее дедушки

CAS заявил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой через лекарства ее дедушки
CAS заявил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой через лекарства ее дедушки. Фото: Instagram "olympic_russia"

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой через лекарства ее дедушки, который использует препараты после операции на сердце.

CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу Валиевой о декабрьской положительной допинг-пробе. Оказалось, что запрещенный препарат мог попасть в организм спортсменки бытовым путем через лекарства дедушки, которые тот хранил в машине. Об этом сообщает «Sports.ru».

Мама российской спортсменки рассказала, что дедушка часто возил внучку на тренировки и ждал ее до окончания занятий. После этого он отвозил Валиеву домой.

Кроме того в мотивировочной части отмечается, что спортсменка ни один раз проходила тестирование на допинг с конца августа 2019 года по 7 февраля 2022 года. До положительных проб на триметазидин у Валиевой брали тест 30 января и 7 февраля, — все результаты были отрицательными.

В CAS сообщили, что концентрация триметазидина в анализах Валиевой составила 2,1 нг/мл. Это значит, что спортсменка могла принять однократно таблетку за несколько дней до соревнований. Отмечается, что спортсменка потребует вскрытия пробы B.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на показательных выступлениях Олимпиады-2022 российская фигуристка Камила Валиева участие не примет.

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