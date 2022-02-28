Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии длятся более 4 часов

Переговоры РФ и Украины проходятся в Гомельской области. Они длятся уже более четырех часов.

Переговоры делегаций России и Украины идут в Белоруссии, передают РИА Новости.

Москву представляют помощник президента Владимир Мединский, заместитель главы Министерства иностранных дел Андрей Руденко, заместитель главы Министерства обороны Александр Фомин, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

От Украины прибыли министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, заместитель главы Министерства иностранных дел Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

О переговорах договорились днем ранее. Делегация со стороны РФ прибыла в Белоруссию и сообщила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам главы Еврокомиссии, европейцы заплатят высокую цену за меры против РФ.