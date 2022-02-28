Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят высокую цену за меры против РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен заявила, что жители европейских стран пострадают из-за мер, введенных против России.
В эфире телеканала Euronews главе ЕК задали вопрос «как далеко зайдет солидарность с Украиной», ведь Европе, «придется заплатить цену за эти меры».
Она ответила, что «у каждой войны есть своя цена», добавив, что Европа глубоко солидарна с Украиной.
«Если вы посмотрите на беженцев, которых принимают в Евросоюзе, на финансовую поддержку, на поставки военной техники, все это указывает на глубокую солидарность с Украиной», — заявила фон дер Ляйен.
При этом, по словам фон дер Ляйен, Украина со временем должна войти в состав Евросоюза.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что украинская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с РФ.