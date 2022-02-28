Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии завершены

Стали известны итоги встречи.

Переговоры РФ и Украины длились почти пять часов в Гомельской области. Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил об итогах встречи. Об этом 28 февраля сообщает телеканал «Россия 24».

По словам Слуцкого, стороны услышали друг друга. Существует ряд пунктов, по которым вполне возможно достичь прогресса. Следующая встреча состоится в ближайшие дни.

Глава комитета Государственной думы по международным делам добавил, что переговоры были довольно сложными. Однако украинская делегация была готова слушать российскую сторону и участвовать в подробном обсуждении всех вопросов, которые на повестке дня.

Напомним, что Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, заместитель главы Министерства иностранных дел Андрей Руденко, заместитель главы Министерства обороны Александр Фомин, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

От Украины прибыли министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, заместитель главы Министерства иностранных дел Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роман Абрамович пытается примирить Украину и Россию по просьбе кинопродюсера Роднянского.