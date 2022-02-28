Ресторан в Германии передумал и решил отменить решение не впускать россиян в заведение

Ресторан в Германии передумал и решил отменить решение не впускать россиян в заведение. Фото: Baltphoto

Ресторан в Германии передумал и решил отменить решение не впускать россиян в заведение. Фото: Baltphoto

Один из ресторанов в Германии, который носит название «Траубе-Битикхайм», решил в знак протеста военной операции на Украине не пускать россиян. Позже от этой идеи заведение отказалось, так как это вызвало многочисленную критику.

Ресторан «Траубе-Битикхайм» находится в Битикхмайн в Северном Рейне — Вестфалии. В воскресенье, 28 февраля, на сайте заведения и в Facebook появилась надпись, что «посетители с российским паспортом в нашем заведении нежелательны». На это сразу же последовала критика от пользователей и деятелей гастрономической отрасли. Об этом сообщает онлайн-портал Die Neue Welle.

Уже позже владелец заведения на странице ресторана в Facebook заявил, что основывать критику президента России было ошибочно основывать на национальности. Тем не менее, он подчеркнул, что это не оправдывает угроз в адрес сотрудников ресторана и его семьи.

В понедельник, 28 февраля, у заведения дежурят правоохранительные органы, чтобы не допустить протестов и правонарушений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что переговоры России и Украины 28 февраля длились почти пять часов в Гомельской области. Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил об итогах встречи.