28 февраля в аэропорту Пулково отменили 24 рейса

Сегодня вечером, 28 февраля, в петербургском аэропорту Пулково отменены 24 рейса.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Краснодара, Липецка, Симферополя, Воронежа, Анапы, Франкфурта, Ростова-на-Дону, Курска, Москвы, Хельсинки, Волгограда, Ургенча, Будапешта, Нижнекамска, Амстердама, Варшавы, Намагана. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наряд полиции вместе с кинологом служили на привокзальной площади пассажирского терминала аэропорта Пулково. Все произошло в Петербурге 20 февраля, примерно в 19 часов. Мимо наряда полиции проходила женщина с ребенком. Они оказались слишком близко к собаке. Животное от неожиданности кинулось на девочку и укусило ее за куртку в области левого плеча. У малышке была ссадина.