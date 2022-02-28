Утилизация компьютеров, наказание за сбор пожертвований, индексирование пенсий. Что изменится в жизни россиян с 1 марта

В жизни россиян с началом весны кое-что изменится. Штраф за отсутствие диагностической карты, индексация пенсий, обновленный порядок выдачи медсправок, электронные свидетельства о смерти, утилизация бытовой техники и компьютеров, запрет на работу в опасных условиях, строительство на сельхозземлях, правила пользования балконом, наказание за сбор пожертвований.

Отсутствие диагностической карты

С 1 марта россиянам придется платить штрафы в размере 2 тыс. рублей, если будет отсутствовать технический осмотр. Имеются в виду водители общественного и коммерческого транспорта. В том числе и таксисты на своих авто. Штрафовать будут только тех, кому это ТО необходимо. Стоит отметить, что существует масса случаев, когда диагностическая карта нужна даже частным автомобилистам.

Индексирование пенсионных выплат

Начало весны также ознаменовано индексацией пенсий неработающим пожилым гражданам на 8,6 процентов. Кроме того, военные пенсионеры станут получать не менее 33 тысяч рублей в среднем. Увеличение выплат ждет 80-летних жителей РФ. Так, доплаты повысятся до 6 тыс. 564 рублей. На надбавки могут рассчитывать те пенсионеры, которые ушли с работы в конце прошлого года – в ноябре или декабре.

Новый порядок выдачи медицинских справок

С 1 марта, если автомобилиста лишили прав за нетрезвую езду или за отказ от медицинского освидетельствования, то ему придется обязательно сдавать анализы крови и мочи. После этого спецкомиссия уже решит, как поступить с нарушителем. Отмечается, что новые правила не коснутся тех, что «посеял» свои права или кому необходима справка в связи с окончанием действия прав.

Свидетельства о смерти в электронном виде

На территории РФ с 1 марта будут выдавать цифровые свидетельства о смерти. Медицинские организации будут вносить данную информацию в систему здравоохранения. Затем сведения начнут направлять в Единый реестр ЗАГС, Росстат и иные ведомства. Так, родственникам усопшего не нужно будет предоставлять документ в государственные органы.

Утилизация бытовой техники и компьютеров

Плюс ко всему, уже завтра в стране начнет действовать запрет на выброс бытовой техники и компьютеров. Такие товары придется относить на переработку. К слову, правило относится только к предпринимателям и юридическим лицам. Обычные граждане, как и раньше, могут утилизировать старую технику в мусорный контейнер.

Работа в опасных условиях запрещена

С завтрашнего дня в России вступают в силу поправки в Трудовой кодекс РФ. Изменения направлены на предостережение травматизма на производстве и профессиональных заболеваний. Также поправки запретят работу в особо опасных условиях.

Постройка жилых домов на сельхозземлях

Индивидуальные жилые дома смогут строить на землях для сельскохозяйственного назначения. Для нужд фермерского хозяйства разрешат поставить один дом. Однако его размер не сможет превышать 500 «квадратов». Отмечается, что площадь земли под ним должна составлять составлять не более 0,25 процентов от площади всего участка.

Правила содержания балконов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 1 марта меняет правила эксплуатации и содержания балконов. Согласно нововведениям запрещено портить общее имущество. Это касается балконных плит, без учета козырьков, парапетов и балконных дверей. Однако утеплять балкон, а также менять окна будет можно. При этом необходимо заранее согласовать работы. К слову, владелец балкона должен сохранять требования к внешнему виду балкона: поддерживать общую стилистику и цветовые решения.

Наказание за сбор пожертвований

Максимальное наказание, штраф в 50 тыс. рублей, может грозить тем, кто использует ящики для благотворительных сборов. Людей, не имеющих права на данную деятельность, ждет административная ответственность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 марта россиянам станет сложнее получить разрешение на ношение оружия.