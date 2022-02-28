Первый канал опроверг слухи о закрытии «Вечернего Урганта»

Информация о закрытии шоу «Вечерний Ургант» оказалась всего лишь слухами. Раньше об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

В пресс-службе Первого канала эту информацию опровергли. Сообщается, что отсутствие передачи в эфире связано с работой канала в информационном режиме. Об этом пишет «Лента.ру».

«Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы — от «Модного приговора» до «Вечернего Урганта»», — ответил в пресс-службе.

Кроме того, информацию о закрытии «Вечернего Урганта» опроверг и один из ее ведущих Александр Гудков. Он заявил Telegram-каналу Varlamov News, что с шоу все в порядке, и его закрытие не предвидится.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что телеканал «Пятница» перестал сотрудничать с производителем «Орла и решки» TeenSpirit. Шоу планируют закрыть.