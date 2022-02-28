Главное спокойствие, только спокойствие: как россиянам жить в условиях новых санкций

В условиях новых санкций ценники на множество товаров в России стремительно поползли вверх. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В условиях новых санкций ценники на множество товаров в России стремительно поползли вверх. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Жителям России рассказали, как жить при новых санкциях. Гражданам дали несколько полезных советов.

Об этом сообщает в понедельник, 28 февраля, НЕВА.Тудэй.

Экономисты советуют отказаться от лишних трат: перестать посещать салоны красоты, заказывать еду, пользоваться такси. Важно иметь подушку безопасности и внимательно следить за тратами.

Также россиянам посоветовали обновить технику дома. Речь идет не о новой духовке или кофемашине, а например, о компьютере или телефоне с помощью которого человек работает.

Гражданам заявили, что необходимо выбросить из головы мысли о покупке валюты. Специалисты уверяют, что делать это уже поздно. Простой обыватель может лишиться последних сбережений из-за нестабильного курса.

Жителям РФ порекомендовали вложить имеющиеся средства в самообразование. В условиях экономического кризиса, который может вскоре случиться, полезно будет получить новую квалификацию, чтобы даже при потере работы в одной сфере без труда перейти в другую.

«Ситуация для простого человека плачевна, мы наблюдаем девальвацию, на которой отразится инфляция, вследствие чего особенно остро почувствуется снижение реальных доходов населения», — объяснила экономист Мария Конягина.

Кроме всего прочего, верным решением будет вложение денег в собственное здоровье. Пока цены на импортные «комплектующие» не так сильно выросли, можно успеть вылечить зубы по старой цене или перенести плановые операции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах против санкций Запада.