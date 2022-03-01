В России вступил в силу закон об индексации пенсий военным

В России вступил в силу закон об индексации пенсий военным
Выплаты увеличены на 8,6%. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В России вступил в силу закон об индексации пенсий военных в отставке на 8,6 процентов.

Речь идет о вышедших на пенсию сотрудниках МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФСИН и других структур. В обычном порядке выплаты они получают за выслугу лет или по инвалидности от своих ведомств. Также у пожилых россиян в отставке имеется возможность получать страховую пенсию от ПФР. Главным условием для этого является стаж работы в гражданских структурах. В 2022 году перечисленные параметры составляют 13 лет.

Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным 25 февраля, опубликован на интернет-портале правовой информации. 1 марта закон вступил в силу.

Так, на 8,6% проиндексируют выплаты военным пенсионерам и приравненным к ним лицам. Их пересчитают, начиная с января 2022 года. Инициатива должна затронуть около 2,6 миллиона человек. С 1 октября 2022 года для лиц, являющихся участниками Великой Отечественной войны, из числа лиц, указанных в федеральном законе «О ветеранах», и членов их семей — 4,6%.

Согласно документу, средний размер пенсии по выслуге лет увеличится до 33,3 тыс. рублей в месяц. По словам экспертов, индексация позволит пенсионерам частично компенсировать рост потребительских цен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что военные пенсионеры в некоторых случаях обладают правом на назначение второй пенсии. Для этого необходимо выполнить некоторые условия, напомнили в Пенсионном фонде России.

С 28 февраля выплаты начнут поступать тем пожилым россиянам, у которых есть звание ветерана труда. Также органы социальной защиты начнут перечисление средств россиянам, которые относятся к категории детей войны. Размер выплаты зависит от региона. Таким образом, пожилые россияне, которые являются детьми войны и имеют звание ветерана труда, получат в среднем по 2 тыс. рублей.

Напомним, кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

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