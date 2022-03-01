Госдума разрабатывает меры поддержки россиян в условиях кризиса

Госдума разрабатывает меры поддержки россиян в условиях кризиса
В условиях давления на Россию со стороны запада экономика страны оказалась в крайне уязвимом положении. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Российские депутаты готовят комплекс мер, призванных поддержать население. Они коснутся различных сфер жизни. Совместная работа с правительством уже началась, сообщают «Известия».

В условиях давления на Россию со стороны запада экономика страны оказалась в крайне уязвимом положении. Последствия событий на Украине будут ощущаться всеми, и чтобы стабилизировать ситуацию, в Госдуме готовят ряд предложений.

Они затронут строительную отрасль, программное обеспечение, ЗП и социальные выплаты. 14 марта состоится заседание Совета Госдумы, а 15 марта тема будет обсуждаться парламентом. Депутаты отмечают, что в нынешней ситуации малому и среднему бизнесу особенно нужна поддержка.

Речь идет об административных барьерах и налогах. В первую очередь помощь получат отрасли, больше всего пострадавшие от санкций. Государство намерено поддержать производителей высокотехнологичного оборудования и деталей для авиации.

Депутатами рассматривается вопрос о налоговых каникулах. Средства могут быть выделены из Фонда национального благосостояния. Перед государством стоит задача не допустить безработицы и поддержать наиболее уязвимые категории населения.

Чтобы остановить инфляцию, планируется снизить НДС. Также необходимо сдержать цены на строительном рынке, где уже наметилась негативная тенденция, сообщил зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что фракция готовит свои предложения. В частности, Нилов считает необходимым принять неожиданные меры – снизить ключевую ставку. При этом необходимо оказать адресную помощь отдельным категориям населения.

Зампред единороссов Адальби Шхагошев не озвучил конкретных предложений, но сообщил, что они уже прорабатываются в тесном взаимодействии с парламентом.

Депутат «Новых людей» Сардана Авксентьева рассказала, что в числе партийных инициатив – защита ипотечников. Нужно принять меры, чтобы за покупателями сохранилось право на проживание в квартире или доме, если это единственная жилплощадь, на протяжении двух лет.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов акцентировал внимание на банках – необходимо поддержать бесперебойную выдачу средств. Кроме того, в условиях санкций важно обеспечить поставки в отраслях, зависимых от зарубежных поставщиков.

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