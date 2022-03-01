Только не «под подушкой»: россиянам рассказали, как сберечь деньги

Западные санкции продолжают оказывать негативное влияние на экономику России. «Известия» рассказали, как можно сберечь финансы в условиях кризиса.

Активы Центробанка за границей заморожены, и сейчас регулятору будет сложнее проводить валютные интервенции. Изоляция отдельных участников финансового рынка от SWIFT добавит трудностей отправителям международных переводов. Вероятно, они станут проходить медленнее и будут обходиться дороже.

В первую очередь, эксперты призывают россиян не паниковать. Антироссийские санкции касаемо банков нанесут ущерб узкому кругу граждан, в то время как большинство жителей страны от них никак не пострадает.

Вклады обналичивать сейчас точно не стоит, потому как проценты по ним возрастут вслед за ключевой ставкой. Дмитрий Мерзляков, представитель ББР банка, назвал депозиты весьма выгодным способом сберечь нажитое. Это куда выгоднее. чем держать деньги «под подушкой».

Его мнение разделяет и другой эксперт из АО КБ «Хлынов» Александр Втюрин. Несмотря на то, что рост цен продолжается, совершать необдуманные покупки не нужно. Например, приобретать бытовую технику, которая уже есть.

А вот вклады сегодня становятся максимально выгодными, даже если они предполагают короткий срок. Намного опаснее играть на бирже, особенно новичкам. Это могут делать только эксперты фондового рынка.

Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности при Центробанке, заверил россиян в безопасности депозитов на сумму до 1 млн 400 тыс. 000 рублей. Средства на счетах надежно защищены. В случае проблем с банком система страхования АСВ обеспечит полный возврат средств.

Анна Крысина, представляющая консалтинговую группу «Деловой профиль», назвала нестабильным положение тех, кто взял кредиты в иностранной валюте. А валютным вкладам, как, впрочем, и рублевым, ничего не грозит.

Эксперт пояснила, что даже вкладчики санкционных банков могут спать спокойно. Регулятор принимает меры, чтобы они смогли продолжить исполнять свои финансовые обязательства.

Что касается состоятельных россиян, то их возможности частично ограничены. На вклады граждан РФ в зарубежных банках установлен лимит. Также им нельзя приобретать ценные бумаги и другие финансовые инструменты в евровалюте.

Помимо вкладов россиянам советуют инвестировать в свое здоровье, а также поскорее закрыть кредиты.