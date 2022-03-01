Сбербанк принял историческое решение: что изменится с 1 марта

Самый популярный банк в России рассказал о новшествах, которые вступят в силу с начала весны. Руководство Сбербанка приняло беспрецедентное решение.

Меры приняты после того, как ключевая ставка Центробанка обновила показатели и возросла более чем в два раза. Теперь проценты по депозитам стали рекордными за всю историю существования финансового учреждения.

Так, по продукту «Сбервклад Прайм» она достигла 18 процентов вместо ранее принятых 9. А положив деньги на «Сбервклад», можно получить прибыль в 16,5 процентов годовых. Чуть меньше составляет доходность вклада «Промо Управляй» — почти 16 процентов.

По депозитам для хранения иностранной валюты тоже предусмотрены выгодные условия. Вклад «Валютный Сохраняй» теперь позволяет получить прибыль в размере 5 процентов от суммы в долларах и 3,5 процентов от сбережений в евро. Ставки по продукту «Валютный Управляй» остановились на отметках 3 процента для долларов и 2 процента для евро.

Напомним, что Банк России пошел на крайние меры и поднял ключевую ставку до 20%, тем самым обновив рекорд. Регулятор надеется таким образом защитить денежные средства населения от обесценивания. В связи с возросшими девальвационными и инфляционными рисками вероятность этого очень высока. Решение ЦБ привело к росту процентов по кредитам, а также повышению доходности вкладов.

Ранее сообщалось, что после объявления антироссийских санкций ситуация на рынке кредитования существенно изменится. Ипотека может исчезнуть как продукт, потому что большинство россиян откажется брать кредит по новым ставкам. Кроме того, пострадать могут уже взявшие кредиты заемщики, если банки отпустят ставки по ранее заключенным договорам.

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, эксперты не рекомендую забирать деньги из банков. На сегодня вклады являются наилучшим способом защититься от инфляции.