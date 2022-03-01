Песков: давать оценку переговорам с Украиной пока рано

Давать оценку переговорам с Украиной пока рано. Фото: kremlin.ru

Давать оценку переговорам с Украиной пока рано. Фото: kremlin.ru

В понедельник, 28 февраля, прошли переговоры делегации России и Украины на территории Белоруссии. Об их итогах доложили президенту России Владимиру Путину, но давать какую-либо оценку по результатам пока рано, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, пока рано оценивать прошедшие переговоры и их результаты. Об этом сообщают РИА Новости.

«Безусловно, президенту доложено. Сейчас рано давать какие-то оценки, мы не хотели бы этого делать преждевременно», — заявил представитель Кремля.

На переговорах с Украиной российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. До этого офис Владимира Зеленского сообщал, что «ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины». При этом сам Зеленский в результате встречи заключил, что на настоящий момент нет результата, необходимого Украине.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главной задачей спецоперации на Украине является защита России от внешней военной угрозы со стороны Запада, отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.