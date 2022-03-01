Министр обороны РФ озвучил главную задачу спецоперации на Украине

Министр обороны РФ озвучил главную задачу спецоперации на Украине
Министр обороны РФ озвучил главную задачу спецоперации на Украине. Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что главной задачей спецоперации на Украине является защита России от внешней военной угрозы со стороны Запада.

На селекторном совещании 1 марта Шойгу заявил, что специальная военная операция группировкой Вооруженных сил Российской Федерации продолжится вплоть до достижения поставленных целей. Об этом сообщают РИА Новости.

Министр обороны РФ отметил, что специальная военная операция проводится, чтобы защитить население Донбасса, а также для «демилитаризации и денацификации Украины».

Также Шойгу подчеркнул, что российская армия не оккупирует украинскую территорию и принимает все меры для сохранения жизни, а также безопасности мирных граждан. Он заявил, что удары наносятся высокоточным оружием только по военным объектам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Рамзан Кадыров рассказал о потерях среди своих земляков, которые принимают участие в военной спецоперации на Украине.

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