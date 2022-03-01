Рамзан Кадыров признался, что на Украине уже есть погибшие уроженцы Чечни

Рамзан Кадыров признался, что на Украине уже есть погибшие уроженцы Чечни
Рамзан Кадыров признался, что на Украине уже есть погибшие уроженцы Чечни. Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о потерях среди своих земляков, принимающих участие в военной спецоперации на Украине.

По словам Кадырова, два его земляка в ходе специальной операции погибли, еще шесть получили ранения разной степени тяжести. Об этом глава Чечни сообщает в своем Telegram-канале.

«Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран», — заявил Кадыров.

Также глава Чечни отметил, что речь идет о достойном долге и задаче, — минимизировать потери среди гражданского населения Украины, — которая была выполнена.

Еще 27 февраля в Минобороны РФ сообщили, что среди российских военных также есть погибшие и раненые, но точное их число названо не было.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что страны Европейского союза имеют намерения начать тотальную экономическую войну против России, по заявлению министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.

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