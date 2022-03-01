Рамзан Кадыров признался, что на Украине уже есть погибшие уроженцы Чечни

Рамзан Кадыров признался, что на Украине уже есть погибшие уроженцы Чечни. Фото: kremlin.ru

Рамзан Кадыров признался, что на Украине уже есть погибшие уроженцы Чечни. Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о потерях среди своих земляков, принимающих участие в военной спецоперации на Украине.

По словам Кадырова, два его земляка в ходе специальной операции погибли, еще шесть получили ранения разной степени тяжести. Об этом глава Чечни сообщает в своем Telegram-канале.

«Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран», — заявил Кадыров.

Также глава Чечни отметил, что речь идет о достойном долге и задаче, — минимизировать потери среди гражданского населения Украины, — которая была выполнена.

Еще 27 февраля в Минобороны РФ сообщили, что среди российских военных также есть погибшие и раненые, но точное их число названо не было.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что страны Европейского союза имеют намерения начать тотальную экономическую войну против России, по заявлению министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра.