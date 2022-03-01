Брюно Ле Мэр: страны ЕС намерены начать тотальную экономическую войну против России

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страны Европейского союза имеют намерения начать тотальную экономическую войну против России.

ЕС настроены на экономическую и финансовую войну, предостерег Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Info. При этом он подчеркнул, что российский народ расплатится и сильно ощутит последствия такой войны. Об этом пишет ТАСС.

По заявлению министра, санкции разрушают экономику России. Ле Мэр отметил, что санкции, которые ввел Запад против России, носят «необычно эффективный» характер. Также министр экономики и финансов Франции признал, что принятые меры могут затронуть и экономику самих стран Евросоюза.

«США и Европа вместе образуют самый могущественный экономический блок на планете. Мы вызовем крушение российской экономики», — заявил Брюно Ле Мэр.

Министр заметил, что сумма потенциально замороженных российских авуаров составит $1 трлн.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Япония приняла решение о введении экспортных санкций в отношении 49 российских компаний и организаций.