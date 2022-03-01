Сайт петербургского аэропорта «Пулково» недоступен уже более восьми часов

Уже более восьми часов не могут узнать информацию о рейсах в аэропорту Пулково.

Сбой в загрузке зафиксировали сегодня в 7:30 по московскому времени. В аэропорту ссылаются на технические неполадки, однако об их причинах и сроках устранения не сообщается.

В соцсетях аэропорта сообщается об отмененных рейсах.

При этом табло рейсов в аэропорту работает без перебоев, как и сам аэропорт. В течение дня в связи с введенными ограничениями отменили около 20 рейсов на юг РФ и в несколько городов Европы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ЕС полностью закроет воздушное пространство для России.