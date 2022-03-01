Компания-оператор «Северного потока — 2» заявила, что подаст заявление о банкротстве

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Швейцарская компания Nord Stream 2, оператор проекта «Северный поток 2», подаст заявление о банкротстве после введенных санкций со стороны США.

«Компания должна депонировать баланс (примечание: подать заявление о банкротстве)», — заявила представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут.швейцарской телерадиостанции SRF.

Она отметила, что Nord Stream стал неплатежеспособным из-за санкций Соединенных Штатов.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».