Калининский и Красногвардейский районы Петербурга остались без уборки утром 2 марта

Калининский и Красногвардейский районы Петербурга остались без уборки утром 2 марта
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противогололедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование. Всего на линию вышли 382 машины.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Также активно чистят Приморский, Невский, Красногвардейский, Кировский и другие районы. Спецтехники практически нет в Калининском и Красногвардейском районах города.

Уборка проводится и в отдаленных районах Петербурга – в Колпино, Пушкине, Красном Селе и Петергофе. В Кронштадте замечена одна комбинированная машина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском проспекте в Петербурге прорвало трубу. Проезжая часть оказалась полностью залита водой.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новости СПб уборка города


 

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