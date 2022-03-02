Московский проспект залило водой после ночного прорыва трубы

Московский проспект залило водой после ночного прорыва трубы
Коммунальная авария на Московском проспекте. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

На Московском проспекте в Петербурге прорвало трубу. Проезжая часть оказалась полностью залита водой.

Коммунальная авария случилась поздним вечером вторника, 1 марта. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам пользователей, к месту происшествия оперативно прибыла аварийная служба. Специалисты обнаружили у места ЧП «технологическое нарушение на пожарном гидранте».

«В настоящий момент специалисты Водоканала проводят работы по локализации вытекания, а также отводу воды с проезжей части», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о прорыве трубы на улице Козлова. Автомобилисты рассказали, что на проезжей части разлился кипяток. На видеокадрах заметно, что проезжая часть подтоплена водой. От асфальта идет пар.

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