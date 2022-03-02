Иммунолог назвал причину выокого уровня коллективного иммунитета в России

По словам иммунолога, то что пациент перенес коронавирус без симптомов, подтверждает анализ на антитела. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

По словам иммунолога, то что пациент перенес коронавирус без симптомов, подтверждает анализ на антитела. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Фактический уровень коллективного иммунитета жителей России может превышать статистическое значение.

Об этом заявил иммунолог, завлабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

По его словам, соответствующий показатель может быть выше на 10%, чем по статистике. Это связано с тем, что у многих людей заболевание протекает бессимптомно, поэтому они не обращаются к врачу, пояснил эксперт.

Доктор медицинских наук отметил в интервью радиостанции Sputnik, что в среднем каждый восьмой или десятый COVID-пациент переносит инфекцию в бессимптомной форме.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость COVID-19 в России упала почти на 28%.