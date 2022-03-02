Минтруд: в России меры соцподдержки сохраняются в полном объеме

Минтруд: в России меры соцподдержки сохраняются в полном объеме
В ПФР предусмотрены все необходимые средства на выплату пенсий и другие меры социальной поддержки. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Все меры социальной поддержки, включая субсидии, единовременные выплаты и пенсии, сохраняются в России.

Об этом заявили в Министерстве труда и соцзащиты РФ на новом портале объясняем.рф, запущенном правительством РФ

Все выплаты будут осуществляться в срок и в полном объеме, говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ПФР предусмотрены все необходимые средства на выплату пенсий и другие меры социальной поддержки, а в Фонде социального – на пособия по временной нетрудоспособности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России вступил в силу закон об индексации пенсий военных в отставке на 8,6 процентов. Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным 25 февраля, опубликован на интернет-портале правовой информации. 1 марта закон вступил в силу. Инициатива должна затронуть около 2,6 млн человек.

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