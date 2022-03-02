Петербуржцы застряли в 5-балльных пробках утром среды

В Петербурге с утра на дорогах замечены крупные пробки. В среду утром, 2 марта, водителям Северной столицы пришлось столкнуться с заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 09:40, в городе 5-балльные пробки. Движение на дорогах затруднено. На балл дорожная ситуация улучшится после 10:00. До 15:00 ситуация не изменится.

«Красные» участки замечены на Невском проспекте, Обводном канале, у Московского вокзала, Садовой улице, Лиговском и Литейном проспектах. Пробки также образовались на проспекте Энгельса, площади Мужества, Свердловской набережной, проспекте Непокоренных.

«Пжелтели» Московское и Пулковское шоссе, Витебский проспект, Московский проспект. На КАД традиционно испытывают трудности на съездах у Кудрово, Мурино и Шушар.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во второй день весны в Петербурге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха в городе составит +2…+4 градуса, в Ленобласти ожидается от 0 до +5. Западный ветер подует со скоростью до 3-8 метров в секунду.