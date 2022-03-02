В среду Петербург окажется в зоне малоактивного атмосферного фронта

Во второй день весны в Петербурге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В среду, 2 марта, по территории региона будет перемещаться малоактивный фронтальный раздел, при этом на фоне повышенного атмосферного давления его влияние на погоду ограничится лишь в небольших и локальных осадков.

Температура воздуха в городе составит +2…+4 градуса, в Ленобласти ожидается от 0 до +5. Западный ветер подует со скоростью до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать.

В четверг местами пройдут небольшие осадки, а температурный фон изменится мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 2 марта в Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противогололедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.