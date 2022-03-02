Сбербанк решил покинуть европейский рынок

Сбербанк решил покинуть европейский рынок
Дочерние кредитные организации столкнулись с аномальным оттоком денежных средств. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Сбербанк принял решение покинуть рынок Европы.

Об этом стало известно в среду, 2 марта. Дочерние кредитные организации столкнулись с аномальным оттоком средств и угрозой безопасности работников и отделений, заявили в кредитной организации.

Кроме того, в силу предписания Центрального банка РФ финансовое учреждение не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.

При этом отмечено, что вклады клиентов застрахованы в соответствии с законодательством РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 марта Сбербанк повышает ставку до 18,6%. Ставка повысится на 7,5 процентных пункта.

Напомним, ЦБ решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий. Регулятор надеется таким образом защитить денежные средства населения от обесценивания.

Сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.

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