С 1 марта Сбербанк повышает ставку до 18,6%

С 1 марта Сбербанк повышает ставку до 18,6%
"Сбербанк". Фото: Baltphoto

Ставка повысится на 7,5 процентных пункта.

Об этом стало известно во вторник, 1 марта.

Сбербанк с сегодняшнего дня повышает ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 7,5 процентных пункта до 18,6%.

В банке заявили, что по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений учреждаться не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты рассказали, что будет с ипотекой после повышения ставки Центрального Банка. По мнению экспертов, застройщики уверены в том, что повышение ставки ЦБ сильно скажется на рынке жилья в текущем году.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте с «ВВВ-» до «ВВ+». Об этом сообщается на сайте агентства.

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