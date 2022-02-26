S&P понизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте с «ВВВ-» до «ВВ+». Об этом сообщается на сайте агентства.

«Мы понизили наш долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «BBB-» до «BB+» и наш долгосрочный рейтинг в национальной валюте с «BBB» до «BBB-«, — говорится в сообщении.

Рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Страны Запада ввели санкции в отношении России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.