Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от посещения объявивших о санкциях стран

Среди точек, в которые посоветовали не продавать туры, вошли также страны Карибского бассейна. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Среди точек, в которые посоветовали не продавать туры, вошли также страны Карибского бассейна. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Ростуризме рекомендовали россиянам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции против России.

Глава ведомства Зарина Догузова заявила, что такие путешествия могут стать причиной несвоевременного возвращения на родину.

Кроме того, ведомство рекомендовало туроператорам приостановить продажи путевок в принявшие санкции страны. Среди точек, в которые посоветовали не продавать туры, также вошли страны Карибского бассейна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран. Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов.