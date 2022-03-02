Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от посещения объявивших о санкциях стран

Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от посещения объявивших о санкциях стран
Среди точек, в которые посоветовали не продавать туры, вошли также страны Карибского бассейна. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Ростуризме рекомендовали россиянам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции против России.

Глава ведомства Зарина Догузова заявила, что такие путешествия могут стать причиной несвоевременного возвращения на родину.

Кроме того, ведомство рекомендовало туроператорам приостановить продажи путевок в принявшие санкции страны. Среди точек, в которые посоветовали не продавать туры, также вошли страны Карибского бассейна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран. Такие меры стали ответом на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов.

авиаперелеты ростуризм санкции


 

Новости партнеров
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Симптомы «омикрона» у детей: как проявляется и чем опасно заболевание
Симптомы «омикрона» у детей: как проявляется и чем опасно заболевание
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
Ещё на Gazeta.SPb
Япония исключили возможность размещения ядерного оружия США в стране
Вопрос о проведении спектакля Моники Беллуччи в Петербурге повис в воздухе
Полыхающий автосервис в Красносельском районе пытаются потушить 20 спасателей
Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от посещения объявивших о ...
Житель Варшавской получил нож в живот за жалобу соседу на ночной шум
«Мы должны стать более открытыми для людей»: в Петербурге завершилась ...
Фондовый рынок Московской биржи остается закрытым
Сбербанк решил покинуть европейский рынок