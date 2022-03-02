За сколько купить машину: в России приостановили продажи или взвинтили цены

За сколько купить машину: в России приостановили продажи или взвинтили цены
Цена на новые автомобили буквально взлетела. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Ситуация на политической арене коснулась российского авторынка. Ранее сообщалось, что поставки заморожены, а цены на уже закупленные машины возрастут. На деле стоимость на авто буквально взлетела.

Volkswagen, Jaguar Land Rover и BMW прекратили сотрудничество с российскими дилерами сразу после того, как началась операция на Донбассе.

Hyundai

Hyundai – очень популярный в России производитель. В прошлом году россияне купили более 167 тысяч машин. Цены на их продукцию на сегодня озвучиваются просто заоблачные. Например, Solaris стоит у дилера в два раза выше, чем указанно в прайсе (около 2,3 млн рублей), сообщает РБК.

Renault

Кроссовер, какими торговала Renault в прошлом году, купить сейчас оказалось нереально – продажи запрещены. Менеджеры советуют подождать от нескольких дней до недели.

Lada

Granta «Комфорт» с шестнадцатиклапанным мотором стоит порядка миллиона рублей. Приблизился к ней по цене седан прошлогодней модели – 920 тысяч рублей.

Volkswagen

Компания продала россиянам в прошлом году 86,1 тысячи авто. В одном из салонов готовы продать седаны Polo в немалом количестве (от 1,8 млн рублей), а вот кроссоверы Taos на перечет (от 2,9 млн рублей за простую модель).

Toyota

В прошлом году россияне купили почти 98 тысяч машин японской компании. RAV4 теперь стоит порядка 4 млн рублей, что примерно на треть больше прошлогодней цены. Причем у одного из диллеров продажи были заморожены, а у другого машины можно было приобрести хоть сейчас.

В новосибирском ответили, что кроссоверы закончились. Новая партия оплачена и ожидается 10 марта, принимается предоплата, но что будет после марта с работой автосалона – неизвестно.

Mercedes-Benz

В Mercedes-Benz, продавшем в 2021 году свыше 43 тысяч авто, резкого роста цен не отмечено. Седан Sport оказался доступен за 6,2 млн рублей, E 450 с полным тюнингом – 11 млн рублей. Правда, как минимум в одном из столичных салонов работа приостановлена.

BMW

Компания продала почти 47 тысяч машин автолюбителям России в 21-м. Седан 520d стоит 8,2 миллиона рублей, кроссовер X5 (M Sport, 3 л дизель) — 11 млн рублей. У «БМВ» прирост цен – примерно на треть.

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