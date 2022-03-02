Россиян от 18 до 55 лет ожидает новая выплата в 10 тысяч рублей с 4 марта

Все желающие россияне в возрасте от 18 до 55 лет могут подать заявку на участие в испытаниях в качестве добровольцев. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Все желающие россияне в возрасте от 18 до 55 лет могут подать заявку на участие в испытаниях в качестве добровольцев. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Граждан России ожидает новая выплата в размере 10 тыс. рублей с 4 марта. Средства могут быть доступны гражданам от 18 до 55 лет, выполнившим определенные условия.

Так, на указанный размер выплаты в ближайшее время россияне могут претендовать, если они примут участие в проведении клинических испытаний новой вакцины от COVID-19. Разработчиком препарата выступает Центр имени Гамалеи, специалисты которого создали вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Спутник М».

Как сообщил PRIMPRESS, в настоящее время ведется набор добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Желающие могут подать заявку на участие в испытаниях уже сейчас. Вакцинный препарат будет вводиться участникам испытания внутримышечно дважды с интервалом в 21 день. При этом кто-то получит плацебо, а кто-то — вакцину.

За участие в исследовании граждане России получат по 10 тыс. рублей. При этом каждый из добровольцев будет находиться под присмотром медицинских сотрудников, состояние каждого из участников будет отслеживаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцины от COVID-19, разработанные Центром имени Гамалеи, исключают возникновение мультисистемного воспалительного синдрома после прививки, в том числе у подростков.

Напомним, подростков будут прививать вакциной «Спутник М», которая была зарегистрирована министерством 24 ноября. Препарат двухкомпонентный, он будет вводиться с интервалом в 21 день. Несовершеннолетним до 15 лет для вакцинации потребуется согласие родителей или законных представителей, подростки старшего возраста могут прививаться со своего согласия.

Кроме того, Министерство здравоохранения России внесло вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник М» и «Мир-19» в перечень методических рекомендаций. последний препарат был зарегистрирован Минздравом России 22 декабря. Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что препарат «Мир-19» имеет сладковатый вкус, его нужно вдыхать в течение 10 минут. Она объяснила, что лекарством нужно дышать после контакта с заболевшим ковидом, тогда вирусная нагрузка на организм резко падает.