Гинцбург объяснил отсутствие воспалительного синдрома после вакцинации «Спутником М»

Александр Гинцбург пояснил, что мультивоспалительный синдром поражает одновременно несколько систем организма. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Александр Гинцбург пояснил, что мультивоспалительный синдром поражает одновременно несколько систем организма. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Вакцины от COVID-19, разработанные Центром имени Гамалеи, исключают возникновение мультисистемного воспалительного синдрома после прививки, в том числе у подростков. Об этом рассказал глава Центра Александр Гинцбург.

По его словам, мультивоспалительный синдром поражает одновременно несколько систем организма. Он может произойти из-за коронавируса.

Как сообщил ТАСС, Гинцбург отметил, что при использовании вакцин, созданных Центром, данный синдром не грозит.

Гинцбург также добавил, что на текущей неделе в гражданский оборот планируется выпустить 100 тысяч доз «Спутника М».

Напомним, подростков будут прививать вакциной «Спутник М», которая была зарегистрирована министерством 24 ноября. Препарат двухкомпонентный, он будет вводиться с интервалом в 21 день. Несовершеннолетним до 15 лет для вакцинации потребуется согласие родителей или законных представителей, подростки старшего возраста могут прививаться со своего согласия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав внес «Мир-19» и «Спутник М» в перечень методических рекомендаций.