Фигуристка Косторная ушла от тренера России Этери Тутберидзе по решению тренерского штаба

Фигуристка Косторная ушла от тренера России Этери Тутберидзе по решению тренерского штаба
Фигуристка Косторная ушла от тренера России Этери Тутберидзе по решению тренерского штаба. Фото: Instagram "alena_kostornaya"

Российская фигуристка, чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная снова ушла от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Как стало известно, такое решение было принято по инициативе тренерского штаба Тутберидзе. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Отмечается, что спортсменка Алёна Косторная перешла в группу Елены Буяновой.

До этого фигуристка уже уходила от Этери Тутберидзе в межсезонье-2020. Она перешла в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Там она проработала один сезон, после чего вернулась к Тутберидзе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что фигуристка Камила Валиева опубликовала пост в социальной сети Instagram после завершения зимний Олимпийских игр в Пекине. Она выразила благодарность своим тренерам.

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