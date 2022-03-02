На Караванной улице Петербурга в среду днем рухнул балкон

На Караванной улице Петербурга в среду днем рухнул балкон
На Караванной улице Петербурга в среду днем рухнул балкон. Фото: Gazeta.SPB

Обрушение части балкона в Центральном районе Петербурга могло стать угрозой для пешеходов и автомобилистов. К счастью, вероятно, обошлось без жертв.

В среду, 2 марта, около 14:29 стало известно об обрушении части балкона на улице Караванная, 11/64. Как стало известно Gazeta.SPB, откололась нижняя часть балкона внушительных размеров.

Все произошло в месте, где большая проходимость людей, — рядом расположены ресторан и магазин. В момент обрушения, судя по всему, людей рядом не было.

Сейчас на месте работают специалисты, которые устраняют последствия обрушения, все вокруг огородили специальными ограничительными лентами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что при обвале ступеней Боткинской больнице в Санкт-Петербурге пострадал мужчина. Пострадавшего в удовлетворительном состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу.

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