С 1 марта ипотека в России подорожала: что ждет рынок недвижимости

Российские банки уже взвинтили ставки по ипотеке до 18%. Эксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать жилье и какова динамика цен на рынке.

1 марта ставки по жилищным кредитам поднялись в большинстве банков. Теперь они составляют не менее 18 процентов. Несмотря на удорожание ипотеки, льготные предложения продолжают действовать. Такие программы предназначены для многодетных семей и начинающих специалистов.

Казалось бы, в сложившейся ситуации на финансовом рынке жилье должно дорожать. Однако это происходит не со всеми квартирами. В частности, сегодня повышается вероятность совершить сделку по дисконтному жилью.

Аналитики центра «ИНКОМ-Недвижимость» сообщили Life.ru, что больше всего за последний месяц подорожал метр в старых границах столицы. Квадрат в строящемся жилье сегодня оценивается в 335,9 тыс. рублей. В более новых районах Москвы он стоит 217,3 тыс. рублей. Таким образом, удорожание составило 2 и 1,8 процента. Отдельные новостройки начали прибавлять в цене быстрее.

Пока рынок жилья дорожает, но за ростом спроса может последовать его спад. Ценовая политика застройщиков формируется исходя из текущей обстановки. При этом ходят разговоры о том, что в скором времени строительную отрасль начнут активно поддерживать.

Такое мнение озвучил представитель «Дома Лазовского» Максим Лазовский. Эксперт побывал на совещании в профильном комитете, где выступил с инициативой расширить лимит льготных программ. Нынешняя цена дома или однушки 12 миллионов не соизмерима с расходами столичных застройщиков, а значит, цены будут расти.

Лазовский добавил, что ипотека теперь станет доступна только тем, кто имеет внушительный первоначальный взнос. Чтобы спасти рынок от кризиса, нужно увеличивать лимит кредита.

По данным центра «ИНКОМ-Недвижимость», ситуация со вторичками и вовсе сложилась неопределенная. Хотя цены пока мало изменились, многие приостановили ход сделок и взяли паузу. Метр жилья в старых границах Москвы стоит сейчас 280,2 тысячи рублей (+0,3 процента), а в более новых районах — 200,4 тысячи рублей (+0,7 процента).

Россиянам, планировавшим купить жилье, эксперты советуют выждать хотя бы месяц. Есть основания ожидать снижения ключевой ставки Центробанка и снижения ставок по ипотеке. Все будет зависеть от ситуации на валютном рынке и в банковской сфере. Вероятно, вторички подешевеют, но не в ближайшем будущем.

Интерес могут представлять предложения по дисконтному жилью. Учитывая нестабильную ситуацию на строительном рынке, некоторые брокеры предлагают объекты по сниженной цене. Это помогает им восполнить сократившийся объем сделок, даже если некоторые из них убыточны.