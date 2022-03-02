Минобороны РФ раскрыло потери российской армии в операции на Украине

Министерство обороны России заявило о 498 погибших военных.

Почти полтысячи человек погибло при проведении операции на Украине, сообщает ведомство.

По информации министерства, 498 российских военнослужащих скончались, при этом 1 597 ранены. Добавляется, что семьям погибших оказывается вся возможная помощь.

Потери Украины за время операции Российской Федерации составили свыше 2 870 человек убитыми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о потерях среди своих земляков, принимающих участие в военной спецоперации на Украине. По словам Кадырова, два его земляка в ходе специальной операции погибли, еще шесть получили ранения разной степени тяжести.